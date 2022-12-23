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48 минут назад

Пушков рассказал о неуклонном формировании многополярного мира

Газета.Ru

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал «знаком времени» желание Алжира и ряда других государств вступить в БРИКС. В своем Telegram-канале он отметил, что формирование многополярного мира продолжается.

Пушков рассказал о неуклонном формировании многополярного мира
Фото: ReutersReuters

«Не только Алжир. В 2023 году заявку на вступление в БРИКС намерены подать еще несколько стран, причем очень весомых. Знак времени. Продолжается медленное и сложное, но неуклонное формирование многополярного мира», — написал Пушков.

Алжир официально подал заявку на вступление в БРИКС в ноябре 2022 года. Власти страны надеются, что смогут войти в организацию уже в следующем году. При этом помимо Алжира, схожее решение приняли в Иране и Аргентине, ряд СМИ также не исключали, что Египет, Турция и Саудовская Аравия могут войти в БРИКС.

Ранее сообщалось, что в Ливане назвали «сущим кошмаром» для Запада вступление Египта и Турции в БРИКС.

Политика,Алексей Пушков,БРИКС,Совет Федерации,
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