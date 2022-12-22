Песков рассказал о новогоднем обращении Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, будет ли Владимир Путин упоминать СВО в своём новогоднем обращении. Об этом сообщает ТАСС.
«Президент – автор этого обращения. Давайте дождемся», – сказал Песков.
В ответ на последующие вопросы по этой теме Песков также добавил, что журналисты могут это спросить у самого президента на пресс-конференции которая прошла чуть раньше.
Ранее Песков отреагировал на новость о том, что девять стран ЕС отказались вводить потолок цен на газ. По его мнению, это не говорит о расколе в рядах организации, но свидетельствует о том, что среди ЕС есть определенные расхождения во мнениях по этому вопросу.