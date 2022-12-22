Песков рассказал о новогоднем обращении Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, будет ли Владимир Путин упоминать СВО в своём новогоднем обращении. Об этом сообщает ТАСС.

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«Президент – автор этого обращения. Давайте дождемся», – сказал Песков.

В ответ на последующие вопросы по этой теме Песков также добавил, что журналисты могут это спросить у самого президента на пресс-конференции которая прошла чуть раньше.