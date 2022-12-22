Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета потребовал, чтобы система поддержки молодежи была выстроена по всей стране. Его слова приводится на сайте Кремля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Подчеркну, что в целом всемирная система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ею могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что молодые россияне должны иметь возможность получать качественное разностороннее образование, чтобы впоследствии устроиться на интересную работу. Кроме того, они должны чувствовать заботу государства при рождении детей и при приобретении жилья.