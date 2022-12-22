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12 минут назад

Путин ответил на вопрос о вере в Деда Мороза

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин признался, что верит в Деда Мороза. Такое заявление он сделал, отвечая на соответствующий вопрос девочки, во время посещения выставочной зоны молодежных проектов Дома молодежи в Манеже. Кадры момента у себя в Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Путин ответил на вопрос о вере в Деда Мороза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На видео видно, как девочка спрашивает у Путина верит ли он в Деда Мороза и тот отвечает утвердительно.

«Здорово», — сказала она после этого.

Путин на это продолжил, что все «нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза». Также президент назвал себя и девочку «единомышленниками» в этом вопросе.

Ранее Путин внес в Совфед на согласование кандидатуры прокуроров новых регионов России. В ЛНР он предложил назначить на должность Глеба Михайлова, в ДНР — Андрея Спивака, в Запорожской области — Кирилла Осипчука, а в Херсонской области Андрея Петрова.

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