Путин ответил на вопрос о вере в Деда Мороза

Президент России Владимир Путин признался, что верит в Деда Мороза. Такое заявление он сделал, отвечая на соответствующий вопрос девочки, во время посещения выставочной зоны молодежных проектов Дома молодежи в Манеже. Кадры момента у себя в Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На видео видно, как девочка спрашивает у Путина верит ли он в Деда Мороза и тот отвечает утвердительно.

«Здорово», — сказала она после этого.

Путин на это продолжил, что все «нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза». Также президент назвал себя и девочку «единомышленниками» в этом вопросе.