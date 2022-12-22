Путин удовлетворил заявление Варданяна о выходе из гражданства РФ

Владимир Путин удовлетворил заявление российского предпринимателя Рубена Варданяна о выходе из гражданства РФ. Президент подписал соответствующий указ.

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"Удовлетворить заявления о выходе из гражданства РФ следующих лиц: Варданян Рубен Карленович, родившийся 25 мая 1968 года в Армении", – говорится в документе.

Рубен Варданян, чье состояние Forbes оценивает в миллиард долларов, отказался от российского гражданства в сентябре этого года.

Свое решение он объяснил тем, что намерен переехать в Нагорный Карабах как гражданин Армении, чтобы таким образом поддержать жителей непризнанной республики.