«Есть просто люди, которые могут навести, есть человеческая глупость, когда ты держишь в кармане телефон, не отключая его, а он является источником сигнала, и там тоже службы не дремлют. Сколько угодно вариантов может быть. Но то, что это не произошло случайно — это 100 процентов», — заключил Лебедев.