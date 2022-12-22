В Кремле раскрыли суть послания Путина Си Цзиньпину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каким вопросам было посвящено послание российского лидера Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину. Представитель Кремля отметил, что речь шла о продвинутом партнерстве сторон, передает РБК.

Также внимание было уделено международной обстановке, указал он.

О том, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время визита в Пекин передал председателю КНР послание от российского лидера, стало известно накануне.

Ранее Медведев заявил, что ему удалось обсудить с главой Китая ряд вопросов. В частности, по его словам, стороны поговорили о ситуации на украинской территории и сотрудничестве «Единой России» с Компартией Китая.