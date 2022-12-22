В Кремле раскрыли суть послания Путина Си Цзиньпину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, каким вопросам было посвящено послание российского лидера Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину. Представитель Кремля отметил, что речь шла о продвинутом партнерстве сторон, передает РБК.
Также внимание было уделено международной обстановке, указал он.
О том, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время визита в Пекин передал председателю КНР послание от российского лидера, стало известно накануне.
Ранее Медведев заявил, что ему удалось обсудить с главой Китая ряд вопросов. В частности, по его словам, стороны поговорили о ситуации на украинской территории и сотрудничестве «Единой России» с Компартией Китая.
Как стало ранее известно, визит Медведева продлился с 20 по 21 декабря. Он прибыл в Китай по приглашению Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев были в составе российской делегации.