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21 минуту назад

«Кто-то слил информацию»: Рогозин раскрыл подробности о своем ранении

Вечерняя Москваиещё 3

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который был ранен в Донецке, рассказал, что на момент обстрела находился на рабочей встрече после возвращения одного из добровольческих подразделений. Об этом он написал на своей странице в Telegram в четверг, 22 декабря.

По словам Рогозина, в гостинице, которая была обстреляна ВСУ, он жил все последние месяцы. Кроме того, за 8 лет украинская армия ни разу не обстреливала эту локацию.

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал Дмитрий Рогозин

— Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились, — написал он.

Рогозин добавил, что удары были нанесены снарядами калибром 120 или 155 миллиметров.

Он также рассказал, что осколок размером 3 на 4 миллиметра вошел ему выше правой лопатки. Теперь ему предстоит операция.

В ночь с 21 на 22 декабря помощник Рогозина сообщил, что тот ранен при обстреле украинскими войсками Ленинского района Донецка. Он рассказал, что в Донецке было обстреляно место проживания группы военных советников, в том числе и Рогозина.

Политика,Видео,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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