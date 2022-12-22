Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который был ранен в Донецке, рассказал, что на момент обстрела находился на рабочей встрече после возвращения одного из добровольческих подразделений. Об этом он написал на своей странице в Telegram в четверг, 22 декабря.

По словам Рогозина, в гостинице, которая была обстреляна ВСУ, он жил все последние месяцы. Кроме того, за 8 лет украинская армия ни разу не обстреливала эту локацию.

— Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились, — написал он.

Рогозин добавил, что удары были нанесены снарядами калибром 120 или 155 миллиметров.

Он также рассказал, что осколок размером 3 на 4 миллиметра вошел ему выше правой лопатки. Теперь ему предстоит операция.