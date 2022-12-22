Первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов заявил, что распад Советского союза в 1991 не был неизбежен, и его нужно было сохранить. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, Союз был формой существования России как общей родины всех людей, которые там родились. При этом распад государства стал результатом бездействия его руководства, считает Никонов.

«Конечно, распад СССР не был неизбежен», — заверил Никонов.

30 декабря 2022 года будет отмечаться 100-летие со дня образования СССР. Союз просуществовал с 1922 по 1991 год.