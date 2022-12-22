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35 минут назад

В России ужесточат законы о доступе детей в интернет

Елена Прошина

В России рассказали об исследовании, которое было посвящено поведению детей в интернете, сообщают «Известия».

В России ужесточат законы о доступе детей в интернет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рекомендациях экспертов указывается важность ужесточения доступа несовершеннолетним в Сеть. В Госдуме намерены рассмотреть предложения, которые для них подготовили специалисты Государственного университета управления.

Как говорят авторы инициативы, необходимо регистрировать детей и подростков в социальных сетях по паспорту. Если несовершеннолетние не достигли возраста 14 лет, за них это будут делать родители или законные представители. При этом будет указываться подлинное имя. Также эксперты предложили наказывать за кибербуллинг в интернете.

Как показало исследование, 72% детей и подростков в России столкнулось с неприятным содержанием на сайтах и в соцсетях, а четверть из них смотрела сцены насилия и оскорбления. 47% опрошенных заявили, что им предлагали попробовать запрещенные вещества, сигареты или спиртные напитки, а также заработать на распространении информации о них. При этом среди 26,6 тысяч респондентов большинство заявило, что их это не заинтересовало.

Депутаты Думы намерены обсудить ужесточение условий пользования интернетом для детей и обновить законодательство по защите несовершеннолетних в интернете. Как отметила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, базовый закон будет дорабатываться в приоритетном порядке.

Политика,Нина Останина,Госдума,
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