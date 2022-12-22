В России ужесточат законы о доступе детей в интернет

В России рассказали об исследовании, которое было посвящено поведению детей в интернете, сообщают «Известия».

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В рекомендациях экспертов указывается важность ужесточения доступа несовершеннолетним в Сеть. В Госдуме намерены рассмотреть предложения, которые для них подготовили специалисты Государственного университета управления.

Как говорят авторы инициативы, необходимо регистрировать детей и подростков в социальных сетях по паспорту. Если несовершеннолетние не достигли возраста 14 лет, за них это будут делать родители или законные представители. При этом будет указываться подлинное имя. Также эксперты предложили наказывать за кибербуллинг в интернете.

Как показало исследование, 72% детей и подростков в России столкнулось с неприятным содержанием на сайтах и в соцсетях, а четверть из них смотрела сцены насилия и оскорбления. 47% опрошенных заявили, что им предлагали попробовать запрещенные вещества, сигареты или спиртные напитки, а также заработать на распространении информации о них. При этом среди 26,6 тысяч респондентов большинство заявило, что их это не заинтересовало.