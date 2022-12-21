В Европе увидели изоляцию России от Китая и Индии

Россия все больше изолирует себя на международной арене, причем даже от Китая и Индии, поскольку продолжает атаковать критическую инфраструктуру на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Чехии Ярослав Курфюрст в интервью EURACTIV.cz.

Фото: lenta.ru lenta.ru

«"Изоляция" может быть слишком сильным словом, но эти две страны не хотят идентифицировать себя с российской агрессией и проявляют растущее недовольство», — сказал Курфюрст в интервью.

При этом замглавы МИД европейского государства считает, что некоторые страны могут получить экономическую выгоду от боевых действий, если Россия продает им сырье по более выгодным ценам из-за санкций.

Он добавил, что конфликт указал на пробелы в военных возможностях западных стран, в том числе Чехии. В частности, Курфюрст полагает, что система противоракетной обороны Чехии довольно слаба, и стране стоит ее развивать.