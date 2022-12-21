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10 минут назад

Эксперт назвал возможные цели встречи Медведева с Си Цзиньпином

Илья Родин

Основной целью встречи зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и председателя КНР Си Цзиньпина заключалась в передаче последнему послания президента России Владимира Путина, заявил политолог Сергей Марков. Об этом пишет «Лента.ру».

Эксперт назвал возможные цели встречи Медведева с Си Цзиньпином
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению политолога, то, что передача документа проходила не через дипломатов, а через экс-президента РФ, свидетельствует о его чрезвычайной важности.

«Речь идет о каком-то очень важном послании высшего уровня конфиденциальности», - подчеркнул Марков.

Эксперт уточнил, что сложно с точностью сказать, какая информация содержится в послании. Вместе с тем, можно предположить, что в документе шла речь о передаче вооружения или масштабных технологий.

Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина

Марков резюмировал, что с высокой долей вероятности, в послании могли быть затронуты вопросы глобального противостояния держав. В частности, в нем мог содержаться призыв к смене нейтральной позиции на более жесткую в отношении к США.

Ранее сообщалось, что Медведев прилетел в Китай. В ходе рабочей поездки он провел встречу с главой КНР.

Политика,В мире,Сергей Марков,Цзиньпин Си,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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