Эксперт назвал возможные цели встречи Медведева с Си Цзиньпином

Основной целью встречи зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и председателя КНР Си Цзиньпина заключалась в передаче последнему послания президента России Владимира Путина, заявил политолог Сергей Марков. Об этом пишет «Лента.ру».
По мнению политолога, то, что передача документа проходила не через дипломатов, а через экс-президента РФ, свидетельствует о его чрезвычайной важности.
«Речь идет о каком-то очень важном послании высшего уровня конфиденциальности», - подчеркнул Марков.
Эксперт уточнил, что сложно с точностью сказать, какая информация содержится в послании. Вместе с тем, можно предположить, что в документе шла речь о передаче вооружения или масштабных технологий.
Марков резюмировал, что с высокой долей вероятности, в послании могли быть затронуты вопросы глобального противостояния держав. В частности, в нем мог содержаться призыв к смене нейтральной позиции на более жесткую в отношении к США.
Ранее сообщалось, что Медведев прилетел в Китай. В ходе рабочей поездки он провел встречу с главой КНР.