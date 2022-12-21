Путин: «Против России используется военный потенциал НАТО»

Сегодня против России используется военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны. Об этом сообщает радиостанция Sputnik.

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«Сегодня против России используется военный потенциал практически всех стран НАТО, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны», — сказал президент.

В связи с этим он призвал проанализировать вооружения Североатлантического альянса и использовать полученные данные для модернизации возможностей российской армии. Путин также добавил, что вся информация о натовских силах и применяемых ими средствах, противодействии России хорошо известны.

Президент также отметил, что боевые возможности Вооруженных сил России усиливаются с каждым днем.