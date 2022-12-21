Путин: «Против России используется военный потенциал НАТО»

Сегодня против России используется военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны. Об этом сообщает радиостанция Sputnik.
«Сегодня против России используется военный потенциал практически всех стран НАТО, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны», — сказал президент.
В связи с этим он призвал проанализировать вооружения Североатлантического альянса и использовать полученные данные для модернизации возможностей российской армии. Путин также добавил, что вся информация о натовских силах и применяемых ими средствах, противодействии России хорошо известны.
Президент также отметил, что боевые возможности Вооруженных сил России усиливаются с каждым днем.
Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер заявил, что в открытом противостоянии НАТО якобы может одержать победу над Россией за три дня.