В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

Матвиенко назвала Россию частью Европы

Никита Бородкин

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия была и остается частью Европы. Об этом сообщает Regnum.

Матвиенко назвала Россию частью Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия — не флюгер, чтобы конъюнктурно разворачиваться. Россия была и остаётся частью Европы. Мы никогда не отказывались от многовекторности, мы активно сотрудничали со всеми на условиях, что сотрудничество взаимовыгодное, учитывает взаимные интересы, доброжелательные. », — сказала сенатор.

Она добавила, что сейчас Россия ищет другие рынки, на которых будут покупать углеводороды из РФ, однако это не означает, что Москва собирается закрыться для остального мира. По ее словам, главный приоритет — национальные интересы страны.

Также Матвиенко напомнила, что сейчас Россия сотрудничает с довольно широким кругом стран. В пример она привела Китай и Индию, с которыми в последнее время удалось нарастить товарооборот.

Политика,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители