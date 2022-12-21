Матвиенко назвала Россию частью Европы

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия была и остается частью Европы. Об этом сообщает Regnum.
«Россия — не флюгер, чтобы конъюнктурно разворачиваться. Россия была и остаётся частью Европы. Мы никогда не отказывались от многовекторности, мы активно сотрудничали со всеми на условиях, что сотрудничество взаимовыгодное, учитывает взаимные интересы, доброжелательные. », — сказала сенатор.
Она добавила, что сейчас Россия ищет другие рынки, на которых будут покупать углеводороды из РФ, однако это не означает, что Москва собирается закрыться для остального мира. По ее словам, главный приоритет — национальные интересы страны.
Также Матвиенко напомнила, что сейчас Россия сотрудничает с довольно широким кругом стран. В пример она привела Китай и Индию, с которыми в последнее время удалось нарастить товарооборот.