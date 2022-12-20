Путин оценил ситуацию в ЛНР

Обстановка в Луганской Народной Республике (ЛНР) до сих пор весьма сложная, ключевой вопрос сейчас - это безопасность людей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем региона Леонидом Пасечником во вторник.
"Не секрет, что ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей", - констатировал глава государства.
При этом начать обсуждение он предложил с "хозяйственных вопросов - экономики, социальной сферы, здравоохранения". Путин попросил врио главы ЛНР рассказать о работе по этим направлениям.
"А потом поговорим, конечно, и по всем другим вопросам", - добавил он.