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27 минут назад

Путин заявил, что ситуация в ЛНР остается весьма сложной

ТАССиещё 10

Обстановка в Луганской Народной Республике (ЛНР) до сих пор весьма сложная, ключевой вопрос сейчас - это безопасность людей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем региона Леонидом Пасечником во вторник.

Путин оценил ситуацию в ЛНР
Фото: ТАССТАСС

"Не секрет, что ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей", - констатировал глава государства.

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При этом начать обсуждение он предложил с "хозяйственных вопросов - экономики, социальной сферы, здравоохранения". Путин попросил врио главы ЛНР рассказать о работе по этим направлениям.

"А потом поговорим, конечно, и по всем другим вопросам", - добавил он.

Политика,Леонид Пасечник,Владимир Путин,
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