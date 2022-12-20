Небензя призвал США вернуть замороженные активы Афганистана

Попытки Соединенных Штатов и других крупных доноров использовать средства афганского народа для решения своих задач «аморальны». Такую позицию высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя , призывая США вернуть замороженные средства, сообщает ТАСС.

«Попытки США и других крупных доноров использовать афганские средства в качестве предлога для решения своих задач аморальны», — подчеркнул Небензя, добавляя, что создание искусственных условий представляет собой «путь в никуда».

«Призываем незамедлительно вернуть украденные средства афганскому народу, в том числе тем женщинам и девочкам, о которых вы говорите сегодня», — добавил постпред.

Представитель МИД в правительстве Афганистана от талибов (организация запрещена в России) Абдул Кахар Балхи ранее назвал решение США перевести часть резервов Национального банка Афганистана в Швейцарию неприемлемым.

США заморозили все активы Центрального банка Афганистана, чтобы не допустить доступа к ним представителей Талибана (организация запрещена в России) 15 августа 2021 года, в день взятия талибами Кабула . По некоторым данным, на счетах в Соединенных Штатах находятся более $9 млрд.