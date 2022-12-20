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33 минуты назад

Небензя призвал США вернуть замороженные активы Афганистана

Газета.Ruиещё 1

Попытки Соединенных Штатов и других крупных доноров использовать средства афганского народа для решения своих задач «аморальны». Такую позицию высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, призывая США вернуть замороженные средства, сообщает ТАСС.

Небензя призвал США вернуть замороженные активы Афганистана
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Попытки США и других крупных доноров использовать афганские средства в качестве предлога для решения своих задач аморальны», — подчеркнул Небензя, добавляя, что создание искусственных условий представляет собой «путь в никуда».

«Призываем незамедлительно вернуть украденные средства афганскому народу, в том числе тем женщинам и девочкам, о которых вы говорите сегодня», — добавил постпред.

Представитель МИД в правительстве Афганистана от талибов (организация запрещена в России) Абдул Кахар Балхи ранее назвал решение США перевести часть резервов Национального банка Афганистана в Швейцарию неприемлемым.

США заморозили все активы Центрального банка Афганистана, чтобы не допустить доступа к ним представителей Талибана (организация запрещена в России) 15 августа 2021 года, в день взятия талибами Кабула . По некоторым данным, на счетах в Соединенных Штатах находятся более $9 млрд.

Политика,Василий Небензя,Талибан,ООН,
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