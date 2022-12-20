В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
31 минуту назад

Премьер Косово обвинил Россию в «разжигании войны» на Балканах

Ura.Ru

Россия якобы желает «разжечь войну» на Балканах. С таким заявлением выступил премьер-министр Косово Альбин Курти.

Премьер Косово обвинил Россию в «разжигании войны» на Балканах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Они (Россия — прим. URA.RU) заинтересованы в переводе своего разжигающего войну движения на Балканы, где у них есть клиент — Белград», — цитирует Курти газета The Guarduan.

Доказательств к своему заявлению Курти, однако, не привел. По словам премьера Косово, западные страны насторожены отношениями России и Сербии.

В российском МИД уже обвинили Курти в создании конфликта вокруг непризнанного государства. По мнению российских дипломатов, ситуацию вокруг страны на грань вооруженного конфликта привели и власти западных стран, сообщает RT. А российский посол в Сербии, в свою очередь, пообещал помощь стране в конфликте с Косово.

Сербия и Косово: суть и история конфликта

11 декабря президент Сербии созвал Совет безопасности в стране на фоне обострения конфликта с Косово. Он подчеркивал, что такие меры предпринимаются из-за угроз со стороны Косово, а в частности, и самого Курти.

Политика,МИД России,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители