Премьер Косово обвинил Россию в «разжигании войны» на Балканах

Россия якобы желает «разжечь войну» на Балканах. С таким заявлением выступил премьер-министр Косово Альбин Курти.

«Они (Россия — прим. URA.RU) заинтересованы в переводе своего разжигающего войну движения на Балканы, где у них есть клиент — Белград», — цитирует Курти газета The Guarduan.

Доказательств к своему заявлению Курти, однако, не привел. По словам премьера Косово, западные страны насторожены отношениями России и Сербии.

В российском МИД уже обвинили Курти в создании конфликта вокруг непризнанного государства. По мнению российских дипломатов, ситуацию вокруг страны на грань вооруженного конфликта привели и власти западных стран, сообщает RT. А российский посол в Сербии, в свою очередь, пообещал помощь стране в конфликте с Косово.