Путин позвонил президенту Бразилии Да Силве и поздравил с победой на выборах

«Путин поздравил его с победой на выборах и в преддверии запланированного на 1 января 2023 года официального вступления в должность пожелал успехов в государственной деятельности», — указано в сообщении.

30 октября в Бразилии открылись избирательные участки в рамках проведения второго тура выборов главы государства. Голосование шло девять часов и завершилось в 17:00 по местному времени (23:00 мск). По итогам подсчета 99,01% голосов у Лулы да Силвы 50,84%, у его соперника, действующего президента страны Жаира Болсонару — 49,16% голосов. Для 77-летнего Лулы это будет уже третий срок — он был президентом с 2003 по 2010 годы.