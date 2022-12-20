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46 минут назад

Путин позвонил президенту Бразилии Да Силве и поздравил с победой на выборах

Газета.Ruиещё 6

Президент России Владимир Путин позвонил президенту Бразилии Луису Инасиу Луле Да Силве и поздравил с победой на выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин позвонил президенту Бразилии Да Силве и поздравил с победой на выборах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Путин поздравил его с победой на выборах и в преддверии запланированного на 1 января 2023 года официального вступления в должность пожелал успехов в государственной деятельности», — указано в сообщении.

30 октября в Бразилии открылись избирательные участки в рамках проведения второго тура выборов главы государства. Голосование шло девять часов и завершилось в 17:00 по местному времени (23:00 мск). По итогам подсчета 99,01% голосов у Лулы да Силвы 50,84%, у его соперника, действующего президента страны Жаира Болсонару — 49,16% голосов. Для 77-летнего Лулы это будет уже третий срок — он был президентом с 2003 по 2010 годы.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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