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20 минут назад

Песков подтвердил посещение Путиным зоны СВО 16 декабря

ТАССиещё 14

Президент РФ Владимир Путин посещал зону специальной военной операции, когда 16 декабря работал в объединенном штабе войск СВО. Об этом сообщает во вторник "Российская газета" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков подтвердил посещение Путиным зоны СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев написал в своем Telegram-канале, что Верховный главнокомандующий ВС РФ был в зоне специальной военной операции.

"Если он [Гурулев] имеет в виду штаб, где он [Путин] был в пятницу, то да", - приводит "Российская газета" ответ Пескова на вопрос о посещении президентом зоны СВО.

Объяснены цели визита Путина в штаб группировки СВО

Ранее Песков сообщал журналистам, что Путин в течение всего дня в пятницу, 16 декабря, работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции. Президент ознакомился с работой штаба, получил доклад о ходе СВО, провел совещание и отдельные встречи с командующими, выслушал предложения военачальников по поводу ближайших и среднесрочных действий.

Политика,Андрей Гурулев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Верховный суд,Госдума,
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