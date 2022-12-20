Путин назвал всех воинов СВО героями

Участники специальной военной операция являются героями, они находятся на острие решения самых сложных и опасных задач. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Об этом пишет ТАСС.

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«На острие решения самых сложных задач, ответственных и опасных, безусловно, находятся наши военные, наши воины, находящиеся в зоне специальной военной операция. <…> Я искренне считаю, что все они герои», - сказал на церемонии президент.

Путин добавил, что российские военнослужащие каждую секунду подвергают себя опасности. Он подчеркнул, что думает об этом постоянно.

«На передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования», - сказал Путин.

Глава государства также добавил, что военные сейчас также помогают налаживать мирную жизнь в новых регионах России.