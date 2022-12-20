Глава российского города досрочно ушел в отставку

Пензенская городская дума в ходе внеочередного заседания приняла отставку главы администрации Пензы Александра Басенко и главы города Владимира Мутовкина, пишет «Коммерсант».

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При этом Басенко не стал пояснять причины своего решения, отметив, что уходит «по собственному желанию».

Также в отставку ушли заместители главы Пензы депутаты Олег Зиновьев и Иван Краснов. Временно исполнять обязанности главы города будет Олег Шаляпин, который остался единственным сохранившим свою должность заместителем мэра.

В ходе внеочередного заседания депутаты также проголосовали за внесение изменений в Устав города. В соответствии с поправками глава администрации Пензы получает статус главы города, а также вводится должность председателя городской думы. Соответствующие изменения вступают в силу после отставки главы города, сообщает «Интерфакс».

«Депутаты постоянно высказывали мнения о том, что не нужно вводить народ в заблуждение. Следует ввести, так называемую, «одноглавую» систему управления городом. Я считаю, что такие поправки нужно внести скорее, а это может произойти только тогда, когда я добровольно сложу полномочия», - заявил Владимир Мутовкин.

Он также добавил, что выходного пособия после сложения полномочий ему не положено, сообщает «Пенза — наш дом».