Глава российского города досрочно ушел в отставку

Пензенская городская дума в ходе внеочередного заседания приняла отставку главы администрации Пензы Александра Басенко и главы города Владимира Мутовкина, пишет «Коммерсант».
При этом Басенко не стал пояснять причины своего решения, отметив, что уходит «по собственному желанию».
Также в отставку ушли заместители главы Пензы депутаты Олег Зиновьев и Иван Краснов. Временно исполнять обязанности главы города будет Олег Шаляпин, который остался единственным сохранившим свою должность заместителем мэра.
В ходе внеочередного заседания депутаты также проголосовали за внесение изменений в Устав города. В соответствии с поправками глава администрации Пензы получает статус главы города, а также вводится должность председателя городской думы. Соответствующие изменения вступают в силу после отставки главы города, сообщает «Интерфакс».
«Депутаты постоянно высказывали мнения о том, что не нужно вводить народ в заблуждение. Следует ввести, так называемую, «одноглавую» систему управления городом. Я считаю, что такие поправки нужно внести скорее, а это может произойти только тогда, когда я добровольно сложу полномочия», - заявил Владимир Мутовкин.
Он также добавил, что выходного пособия после сложения полномочий ему не положено, сообщает «Пенза — наш дом».
Ранее стало известно, что мэр Белгорода Антон Иванов покинул свой пост в связи с переходом на другую работу. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, временно исполняющим обязанности стал первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.