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1 час назад

Главы российского города и администрации досрочно ушли в отставку

Алиса Селезнёва

Пензенская городская дума в ходе внеочередного заседания приняла отставку главы администрации Пензы Александра Басенко и главы города Владимира Мутовкина, пишет «Коммерсант».

Глава российского города досрочно ушел в отставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом Басенко не стал пояснять причины своего решения, отметив, что уходит «по собственному желанию».

Также в отставку ушли заместители главы Пензы депутаты Олег Зиновьев и Иван Краснов. Временно исполнять обязанности главы города будет Олег Шаляпин, который остался единственным сохранившим свою должность заместителем мэра.

В ходе внеочередного заседания депутаты также проголосовали за внесение изменений в Устав города. В соответствии с поправками глава администрации Пензы получает статус главы города, а также вводится должность председателя городской думы. Соответствующие изменения вступают в силу после отставки главы города, сообщает «Интерфакс».

«Депутаты постоянно высказывали мнения о том, что не нужно вводить народ в заблуждение. Следует ввести, так называемую, «одноглавую» систему управления городом. Я считаю, что такие поправки нужно внести скорее, а это может произойти только тогда, когда я добровольно сложу полномочия», - заявил Владимир Мутовкин.

Он также добавил, что выходного пособия после сложения полномочий ему не положено, сообщает «Пенза — наш дом».

Ранее стало известно, что мэр Белгорода Антон Иванов покинул свой пост в связи с переходом на другую работу. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, временно исполняющим обязанности стал первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.

Политика,Александр Басенко,Олег Зиновьев,Олег Шаляпин,Вячеслав Гладков,Иван Краснов,Антон Иванов,Коммерсант,
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