Путин: любовь к Отечеству закладывается прежде всего в семье

"Любовь к Отечеству, к своей земле, согражданам - мощная движущая сила. Она побуждает к достижениям и победам, и это чувство преданности своей стране, народу идет, конечно, прежде всего из семьи, от тех ценностей и нравственных ориентиров, которые человек впитывает с самого рождения, от самых дорогих и самых близких для него людей", - сказал глава государства во вторник на церемонии вручения в Кремле госнаград.