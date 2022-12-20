Путин: любовь к Отечеству закладывается прежде всего в семье

Президент России Владимир Путин высоко оценил роль семьи в воспитании патриотических чувств в человеке.
"Любовь к Отечеству, к своей земле, согражданам - мощная движущая сила. Она побуждает к достижениям и победам, и это чувство преданности своей стране, народу идет, конечно, прежде всего из семьи, от тех ценностей и нравственных ориентиров, которые человек впитывает с самого рождения, от самых дорогих и самых близких для него людей", - сказал глава государства во вторник на церемонии вручения в Кремле госнаград.
Он обратил внимание, что в числе участников церемонии - три женщины, удостоенные звания "Мать-героиня" - Ольга Дехтяренко из ЯНАО, Татьяна Салтыкова из Московской области и Ирина Скрипко из Санкт-Петербурга.
"В своих семьях они воспитывают замечательных детей и достойны, безусловно, почетного звания "Мать-героиня", - добавил Путин.