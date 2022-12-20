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1 час назад

Небензя вскрыл обман Запада о выходе США из СВПД

Елена Прошина

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя сообщил, что складывается впечатление, согласно которому западные страны и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш хотят «заретушировать» факт одностороннего выхода Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Небензя вскрыл обман Запада о выходе США из СВПД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

19 декабря состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное теме исполнения резолюции 2231, утвердившей создание СВПД. Российский дипломат выразил сожаление, что в своем выступлении координатор «формата 2231» «не указал прямо на всем известную первопричину нынешних проблем с СВПД – односторонний выход Вашингтона из «сделки» и последующее нарушение ее положений, включая введение односторонних санкций против Ирана».

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Небензя назвал это серьезным недостатком, который просматривается в полугодовом докладе генсекретаря ООН по вопросам выполнения резолюции Совета Безопасности 2231. Он читается так, что между действиями американских властей и Тегераном фактически ставится «знак равенства».

Как напомнил российский постпред, речь должна идти не об изъятиях из ограничений, а о полной отмене на постоянной и проверяемой основе незаконных дискриминационных мер, введенных США против Ирана в нарушение резолюции 2231.

«Из доклада генсекретаря может сложиться ложное впечатление о том, что изъятий было бы вполне достаточно», — подчеркнул Небензя.

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