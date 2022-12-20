Небензя вскрыл обман Запада о выходе США из СВПД

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя сообщил, что складывается впечатление, согласно которому западные страны и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш хотят «заретушировать» факт одностороннего выхода Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
19 декабря состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное теме исполнения резолюции 2231, утвердившей создание СВПД. Российский дипломат выразил сожаление, что в своем выступлении координатор «формата 2231» «не указал прямо на всем известную первопричину нынешних проблем с СВПД – односторонний выход Вашингтона из «сделки» и последующее нарушение ее положений, включая введение односторонних санкций против Ирана».
Небензя назвал это серьезным недостатком, который просматривается в полугодовом докладе генсекретаря ООН по вопросам выполнения резолюции Совета Безопасности 2231. Он читается так, что между действиями американских властей и Тегераном фактически ставится «знак равенства».
Как напомнил российский постпред, речь должна идти не об изъятиях из ограничений, а о полной отмене на постоянной и проверяемой основе незаконных дискриминационных мер, введенных США против Ирана в нарушение резолюции 2231.
«Из доклада генсекретаря может сложиться ложное впечатление о том, что изъятий было бы вполне достаточно», — подчеркнул Небензя.