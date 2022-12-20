Вторым сенатором от ЛНР в Совфеде стала Дарья Лантратова

"Постановляю наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Луганской Народной Республики Лантратову Дарью Сергеевну", - говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте Пасечника. Указ вступает в силу со дня его подписания.