В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
1 час назад

Вторым сенатором от ЛНР в Совфеде стала Дарья Лантратова

ТАССиещё 2

Сенатором от исполнительной власти Луганской Народной Республики в Совете Федерации стала замсекретаря генсовета "Единой России" Дарья Лантратова. Соответствующий указ подписал врио главы республики Леонид Пасечник.

Вторым сенатором от ЛНР в Совфеде стала Дарья Лантратова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Постановляю наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Луганской Народной Республики Лантратову Дарью Сергеевну", - говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте Пасечника. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сенатором от законодательной власти была назначена депутат Народного совета (парламента) ЛНР Ольга Бас.

Политика,Леонид Пасечник,Единая Россия,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители