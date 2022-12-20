Вторым сенатором от ЛНР в Совфеде стала Дарья Лантратова

Сенатором от исполнительной власти Луганской Народной Республики в Совете Федерации стала замсекретаря генсовета "Единой России" Дарья Лантратова. Соответствующий указ подписал врио главы республики Леонид Пасечник.
"Постановляю наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Луганской Народной Республики Лантратову Дарью Сергеевну", - говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте Пасечника. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее сенатором от законодательной власти была назначена депутат Народного совета (парламента) ЛНР Ольга Бас.