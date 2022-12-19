Песков заявил о недоверии России к европейским подписям

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью заявил, что после слов экс-канцлера Германии Ангелы Меркель про Минские соглашения у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков.

«Налицо даже, наверное, не дефицит доверия, налицо — отсутствие взаимного доверия. И, конечно, у нас есть все причины их словам и подписям не доверять», — сказал пресс-секретарь президента.

В начале декабря Меркель в разговоре с газетой Die Zeit заявила, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы выиграть для Украины время, чтобы нарастить силы. По словам политика, что все страны – участницы соглашений понимали, что они лишь приостанавливают конфликт, однако сама проблема не была решена.