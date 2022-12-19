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58 минут назад

Путин сделал ряд заявлений после переговоров с Лукашенко

Илья Родин

Переговоры между Москвой и Минском на высшем уровне прошли очень результативно, заявил президент России Владимир Путин на полях двустороннего саммита, прошедшего в белорусской столице. Об этом пишет БЕЛТА.

Путин сделал ряд заявлений после переговоров с Лукашенко
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», заявил Путин.

Глава России подчеркнул, что население будет оценивать выработанные в ходе дискуссии решения по результатам совместной работы.

Вместе с тем, уточнил Путин, в прошлом году удалось увеличить товарооборот на 30%. Это означает, что люди были обеспечены работой, получали зарплату.

Лукашенко обратился с призывом к Путину на встрече в Минске

Президент добавил, что по итогам 2022 года товарооборот может достичь $40 млрд. По его оценке, это «большой, серьезный объем».

Путин уточнил, что страны вовлечены в промышленную кооперацию в различных областях, сотрудничают в области сельского хозяйства, включая поставки сельхозпродуктов.

Политика,Владимир Путин,
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