Путин сделал ряд заявлений после переговоров с Лукашенко

Переговоры между Москвой и Минском на высшем уровне прошли очень результативно, заявил президент России Владимир Путин на полях двустороннего саммита, прошедшего в белорусской столице. Об этом пишет БЕЛТА.

«Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», заявил Путин.

Глава России подчеркнул, что население будет оценивать выработанные в ходе дискуссии решения по результатам совместной работы.

Вместе с тем, уточнил Путин, в прошлом году удалось увеличить товарооборот на 30%. Это означает, что люди были обеспечены работой, получали зарплату.

Президент добавил, что по итогам 2022 года товарооборот может достичь $40 млрд. По его оценке, это «большой, серьезный объем».