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40 минут назад

Лукашенко на встрече с Путиным призвал не повторять допущенные после распада СССР ошибки

Илья Родин

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Москве и Минску не следует повторять ошибки, допущенные после развала СССР. Комментарий опубликован на официальном сайте белорусского лидера.

Лукашенко обратился с призывом к Путину на встрече в Минске
Фото: ТАССТАСС

Лукашенко подчеркнул, что современная двусторонняя повестка требует от России и Белоруссии политической воли и нацеленности на результат. Он добавил, что от того, насколько успешным будет взаимодействие, зависит место союзных государств в складывающейся международной системе.

Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

«Мы ни в коем случае не должны повторить ошибки, допущенные после распада Советского Союза», - призвал белорусский лидер.

Президент Белоруссии уточнил, что безусловным приоритетом Минска и Москвы является решение разнообразных чувствительных экономических вопросов, от которых зависит благосостояние населения.

Политика,В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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