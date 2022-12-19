Лукашенко обратился с призывом к Путину на встрече в Минске

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что Москве и Минску не следует повторять ошибки, допущенные после развала СССР. Комментарий опубликован на официальном сайте белорусского лидера.

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Лукашенко подчеркнул, что современная двусторонняя повестка требует от России и Белоруссии политической воли и нацеленности на результат. Он добавил, что от того, насколько успешным будет взаимодействие, зависит место союзных государств в складывающейся международной системе.

«Мы ни в коем случае не должны повторить ошибки, допущенные после распада Советского Союза», - призвал белорусский лидер.