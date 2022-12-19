Россия не станет закрываться от европейцев, которые хотят поддерживать связи

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Россия не будет закрываться от жителей Европы, которые хотят поддерживать деловые и личные связи. Об этом сообщает ТАСС.
«Важное направление нашей работы сегодня – это контакты между людьми. Мы не собираемся закрывать свои двери для простых европейцев, заинтересованных в поддержании межличностных и деловых связей с россиянами», – рассказал он. Логвинов также добавил, что Россияне стала вводить «зеркальные» ограничения, в ответ на приостановление соглашения об упрощении выдачи виз со стороны Евросоюза. «Россия, в отличие от Евросоюза, не страдает комплексом "осажденной крепости"», – заявил Логвинов.
Он также отметил, что оценка действий России существенно различается «у простых граждан и истеблишмента ЕС».
«Думаю, что в данной ситуации здешние политики работают против себя: насаждаемые ими установки только усиливают у граждан желание самостоятельно разобраться в происходящем, узнать различные точки зрения. Уверен, у местного населения не остаются незамеченными попытки этому воспрепятствовать», – подытожил он.
Ранее глава МИД Венгрии заявил, что девять стран ЕС высказались против введения лимита цен на газ.