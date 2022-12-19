Россия не станет закрываться от европейцев, которые хотят поддерживать связи

«Важное направление нашей работы сегодня – это контакты между людьми. Мы не собираемся закрывать свои двери для простых европейцев, заинтересованных в поддержании межличностных и деловых связей с россиянами», – рассказал он. Логвинов также добавил, что Россияне стала вводить «зеркальные» ограничения, в ответ на приостановление соглашения об упрощении выдачи виз со стороны Евросоюза. «Россия, в отличие от Евросоюза, не страдает комплексом "осажденной крепости"», – заявил Логвинов.