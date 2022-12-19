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59 минут назад

Путин назвал приоритет в отношениях России и Белоруссии

News.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал экономику приоритетом в развитии отношений России и Белоруссии. По его словам, еще в 2021 году страны сделали большой рывок в развитии торгово-экономический связей, передает ТАСС,

Путин назвал приоритет в отношениях России и Белоруссии
Фото: president.gov.bypresident.gov.by

Что касается экономики, то, как [президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] и отметил, это наш приоритет, — сказал Путин.

Президент отметил, что товарооборот Москвы и Минска за 10 месяцев текущего года вырос на 10%. Российский лидер ожидает, что в этом году новый рекорд в товарообороте РФ и Белоруссии достигнет $40 млрд.

Президент подчеркнул, что Белоруссия — не только «добрый сосед», но и «союзник». По словам российского лидера, все экономические вопросы решаются, исходя из этого.

Путин также отметил, что и Минск, и Москва в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене. По мнению российского президент, страны «должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке».

Ранее Путин впервые за три года прибыл в Минск на российско-белорусский переговоры. В ходе них планировалось обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития отношений стран, а также стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Политика,Владимир Путин,
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