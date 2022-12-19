Путин назвал приоритет в отношениях России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин назвал экономику приоритетом в развитии отношений России и Белоруссии. По его словам, еще в 2021 году страны сделали большой рывок в развитии торгово-экономический связей, передает ТАСС,

Фото: president.gov.by president.gov.by

Что касается экономики, то, как [президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] и отметил, это наш приоритет, — сказал Путин.

Президент отметил, что товарооборот Москвы и Минска за 10 месяцев текущего года вырос на 10%. Российский лидер ожидает, что в этом году новый рекорд в товарообороте РФ и Белоруссии достигнет $40 млрд.

Президент подчеркнул, что Белоруссия — не только «добрый сосед», но и «союзник». По словам российского лидера, все экономические вопросы решаются, исходя из этого.

Путин также отметил, что и Минск, и Москва в последнее время много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене. По мнению российского президент, страны «должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке».