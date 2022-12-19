МИД России предостерег Грецию от поставок С-300 Украине

Возможная поставка Грецией ЗРК С-300 Киеву будет грубейшим нарушением договоренностей между Москвой и Афинами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что любые вооружения, направленные на Украину, будут отслежены и уничтожены. Комментарий опубликован на официальном сайте МИД.

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Отмечается, что ранее глава Минобороны Греции рассказал, что Афины готовы поставить Украине российские комплексы С-300. Он уточнил, что ЗРК направят Киеву в том случае, если Вашингтон взамен их установит на Крите системы Patriot.

«Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского/советского образца откровенно враждебными по отношению к России», - подчеркнула Захарова.

Дипломат пояснила, что поставки вооружений и военной техники киевским военным станут грубейшим нарушением положений российско-греческих межправсоглашений, заключенных в 1995 и 2013 годах, которые запрещают Афинам реэкспорт поставленной Россией военной техники третьей стороне без согласования с Москвой.