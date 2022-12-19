Путин назвал Белоруссию  "добрым соседом и союзником"

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что страны должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются их отношения. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Путина, лидеры двух стран в последнее время уделяли много внимания вопросам безопасности и сотрудничества на международной арене.

«Мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке», — отметил российский лидер.