Лавров и Шойгу прибыли в Минск

Глав МИД России встретился со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником. Это их первая встреча после назначения Алейника на пост министра иностранных дел Белоруссии, сообщает «Московский комсомолец».

«В Минске проходит встреча министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника и министра иностранных дел России Сергея Лаврова», - говорится в сообщении пресс-службы МИД Белоруссии.

В свою очередь о прибытии в Минск министра обороны России Сергея Шойгу заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко, пишет RT.

«В Минск прибыл министр обороны России генерал армии С. Шойгу», - написал Ревенко в соцсетях.

Главы военных ведомств двух стран примут участие в переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил о начале развертывания региональной группировки войск. По его словам, такие договоренности были достигнуты на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».