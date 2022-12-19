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1 час назад

Лавров и Шойгу прибыли в Минск

Алиса Селезнёва

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава российского военного ведомства Сергей Шойгу прибыли в Минск, где должны пройти переговоры президентов России и Белоруссии.

Глав МИД России встретился со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником. Это их первая встреча после назначения Алейника на пост министра иностранных дел Белоруссии, сообщает «Московский комсомолец».

«В Минске проходит встреча министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника и министра иностранных дел России Сергея Лаврова», - говорится в сообщении пресс-службы МИД Белоруссии.

В свою очередь о прибытии в Минск министра обороны России Сергея Шойгу заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко, пишет RT.

«В Минск прибыл министр обороны России генерал армии С. Шойгу», - написал Ревенко в соцсетях.

Главы военных ведомств двух стран примут участие в переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил о начале развертывания региональной группировки войск. По его словам, такие договоренности были достигнуты на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

При этом после объявления в России 21 сентября частичной мобилизации Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что провести ее планируется и в Белоруссии. «Не будет никакой мобилизации. Это вранье», - отметил он.

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