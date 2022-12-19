В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

В МИД России призвали Белый дом «не раскручивать спираль опасной эскалации»

RT на русскомиещё 7

Москва призывает администрацию президента США Джо Байдена не раскручивать спираль опасной эскалации, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса о том, что в США пытались выстроить стабильные отношения с Россией, по вине которой они якобы стали «более нестабильными и непредсказуемыми».

«Скажу сразу — это ложная конструкция, которая легко исправляется, если поменять местами США и Россию... Стремление США сохранить во что бы то ни стало американскую гегемонию... а также высокомерное нежелание вести серьёзный диалог о гарантиях безопасности, привели к закономерному результату», — сказала Захарова.

По словам дипломата, Вашингтон постепенно втягивается в новый конфликт после фиаско в Афганистане, увеличивая свое присутствие «на земле» помимо поставок оружия Киеву. Захарова назвала эту политику недальновидной, которая ставит США и Россию на грань прямого столкновения.

«Москва призывает администрацию Джо Байдена трезво оценить ситуацию и не раскручивать спираль опасной эскалации. Надеемся, что в Вашингтоне нас услышат, хотя оснований для оптимизма пока нет», — заключила она.

Ранее Захарова подчеркнула, что антироссийские заявления США показывают неготовность к равноправному диалогу.

Она отметила, что если бы можно было добиться уничтожения России, то Соединённые Штаты немедленно бы к этому приступили.

Политика,Видео,Нед Прайс,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД России,Администрация США,Госдеп США,
59
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители