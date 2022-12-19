Так она прокомментировала заявление пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса о том, что в США пытались выстроить стабильные отношения с Россией, по вине которой они якобы стали «более нестабильными и непредсказуемыми».

«Скажу сразу — это ложная конструкция, которая легко исправляется, если поменять местами США и Россию... Стремление США сохранить во что бы то ни стало американскую гегемонию... а также высокомерное нежелание вести серьёзный диалог о гарантиях безопасности, привели к закономерному результату», — сказала Захарова.

По словам дипломата, Вашингтон постепенно втягивается в новый конфликт после фиаско в Афганистане, увеличивая свое присутствие «на земле» помимо поставок оружия Киеву. Захарова назвала эту политику недальновидной, которая ставит США и Россию на грань прямого столкновения.

«Москва призывает администрацию Джо Байдена трезво оценить ситуацию и не раскручивать спираль опасной эскалации. Надеемся, что в Вашингтоне нас услышат, хотя оснований для оптимизма пока нет», — заключила она.

Ранее Захарова подчеркнула, что антироссийские заявления США показывают неготовность к равноправному диалогу.