Мишустин сообщил о запуске новой системы поддержки семей с детьми

— С 1 января запускаем для них единое ежемесячное пособие. Оно объединит ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет. Также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Станет оно назначаться и беременным женщинам с низкими доходами, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».