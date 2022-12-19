Фото: Daily Moscow Daily Moscow

В МИД заявили, что инициатива ЕС по ценовому потолку на газ приведет к деградации рынков.

Как заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Юрий Сентюрин, инициатива Евросоюза по предельной цене на газ дет вразрез законам рынков и приведет к их дестабилизации и деградации. Сентюрин подчеркнул, что это контррыночные инструменты, попирающие международное право.

Депутат Государственной думы Борис Гладких отметил, что, безусловно, деградация рынков европейских стран вполне возможна в такой ситуации. Единый поставщик СПГ будет диктовать ту цену, которая ему будет выгодна. Зависимость Европы будет с каждым днем возрастать.