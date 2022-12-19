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1 час назад

В МИД допустили деградацию рынков из-за инициативы ЕС по ценовому потолку на газ

Газета.Ru

Инициатива Евросоюза (ЕС), направленная на введение предельных цен на газ, может привести к деградации рынков. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

В МИД РФ допустили деградацию рынков из-за инициативы ЕС
Фото: Markus Schreiber/APMarkus Schreiber/AP

«Могут быть разные безумные идеи на этот счет, однозначно это меры, которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков», — отметил Сентюрин.

По его словам, подобные инициативы представляют собой полное пренебрежение международного права.

Он добавил, что обсуждение таких предложений нарушает равновесие рынков и приводит лишь к большему уровню неопределенности.

Стал известен планируемый потолок цен на российский газ

18 декабря агентство Bloomberg сообщило, что власти Евросоюза (ЕС) обсуждают возможность снижения предлагаемого лимита цен на газ на внутриевропейском энергетическом рынке с €275 до €188 за МВт/ч. Данная инициатива принадлежит правительству Чехии, которая в текущем году председательствует в Совете ЕС.

До этого агентство Bloomberg сообщило о требовании 12 стран Евросоюза (ЕС) снизить потолок цен на российский газ. Среди инициаторов пересмотра лимита оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша. Предыдущая планка, предлагаемая Еврокомиссией (ЕК), была на уровне €275 за МВт/ч, что примерно соответствовало €2800-2900 за тысячу кубометров топлива.

Политика,Юрий Сентюрин,МИД России,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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