В МИД РФ допустили деградацию рынков из-за инициативы ЕС

Инициатива Евросоюза (ЕС), направленная на введение предельных цен на газ, может привести к деградации рынков. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

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«Могут быть разные безумные идеи на этот счет, однозначно это меры, которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков», — отметил Сентюрин.

По его словам, подобные инициативы представляют собой полное пренебрежение международного права.

Он добавил, что обсуждение таких предложений нарушает равновесие рынков и приводит лишь к большему уровню неопределенности.

18 декабря агентство Bloomberg сообщило, что власти Евросоюза (ЕС) обсуждают возможность снижения предлагаемого лимита цен на газ на внутриевропейском энергетическом рынке с €275 до €188 за МВт/ч. Данная инициатива принадлежит правительству Чехии, которая в текущем году председательствует в Совете ЕС.