В РФ отреагировали на предотвращенную США попытку покушения на Герасимова

«Это еще раз подтверждает [данные] о продуманности и руководстве Соединенными Штатами всеми действиями Украины, если они говорят, что "мы помешали", "мы не согласились". Это говорит, что все это готовилось. Разведка Украины не позволяет этого делать. Все это делается исключительно с участием США. Они в конечном итоге принимают или не принимают определенные планы своих действий, которые потом делаются украинскими руками», — сказал депутат.