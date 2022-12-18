В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
50 минут назад

В России отреагировали на предотвращенную США попытку покушения на Герасимова

Lenta.ru

Предотвращенная США попытка покушения на главу Генштаба России Валерия Герасимова говорит об участии Вашингтона в конфликте Москвы и Киева. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В РФ отреагировали на предотвращенную США попытку покушения на Герасимова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это еще раз подтверждает [данные] о продуманности и руководстве Соединенными Штатами всеми действиями Украины, если они говорят, что "мы помешали", "мы не согласились". Это говорит, что все это готовилось. Разведка Украины не позволяет этого делать. Все это делается исключительно с участием США. Они в конечном итоге принимают или не принимают определенные планы своих действий, которые потом делаются украинскими руками», — сказал депутат.

Журналисты The New York Times (NYT) выяснили, что США помешали Украине совершить покушение на начальника Генштаба ВС РФ Герасимова. Источники издания утверждают, что оно планировалось, когда генерал приезжал в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Арестович подтвердил попытку покушения на главу Генштаба РФ Герасимова

Узнав о поездке, Вашингтон не стал сообщать эти данные Киеву из опасений, что в случае покушения может начаться война между США и Россией. Однако украинская разведка все же узнала о визите, и Киев решил действовать самостоятельно. Тогда американская сторона после внутренних дискуссий пошла «на экстраординарный шаг», попросив Украину отменить атаку, выяснила газета.

NYT не сообщает, когда произошли события. Однако, по сообщению Минобороны РФ, Герасимов ездил в зону СВО в июле.

Позже советник офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил попытку покушения на Герасимова. «Было такое. Герасимов был в Изюме, и тогда Вооруженные силы Украины (ВСУ) накрыли штаб [в котором находился российский военачальник]», — сказал он. Однако, по его словам, Герасимов в тот момент уже находился на другой позиции.

Российская сторона о поездке Герасимова в Изюм не сообщала. Информации о «накрытом штабе» также нет.

Политика,Валерий Герасимов,Алексей Чепа,Минобороны России,Комитет госдумы по международным делам,Генштаб,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители