Захарова: Санду проводит интересы не Молдавии, а другого государства

Президент Молдавии Майя Санду, обладающая также румынским паспортом, проводит интересы не Кишинева, а другого государства. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
"Этот режим, который сейчас находится на территории Молдавии, плевать хотел на интересы и мнение своих собственных граждан. <…> Когда во главе страны стоит человек с паспортом другого государства, он будет проводить интересы другого государства", - сказала она.
Дипломат полагает, что жители Молдавии начинают понимать, что их обманывает руководство их страны.
"К чему это приведет? К коллапсу", - указала она.
Отвечая на вопрос, какие меры Москва предпримет в ответ на ограничения в отношении русскоязычных каналов в Молдавии, Захарова заверила:
"Мы на все, что происходит, отвечаем и политически, и фактически".
В пятницу Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии на время чрезвычайного положения приостановила действие лицензий шести телеканалов за некорректное освещение событий на Украине. Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, госпредприятие "Радиокоммуникации" и другие операторы телекоммуникационных услуг "прекращают трансляцию" этих каналов. В список вошли телеканалы, ретранслировавшие российские передачи, а также считающиеся оппозиционными.