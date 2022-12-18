Захарова: Санду проводит интересы не Молдавии, а другого государства

Президент Молдавии Майя Санду, обладающая также румынским паспортом, проводит интересы не Кишинева, а другого государства. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

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"Этот режим, который сейчас находится на территории Молдавии, плевать хотел на интересы и мнение своих собственных граждан. <…> Когда во главе страны стоит человек с паспортом другого государства, он будет проводить интересы другого государства", - сказала она.

Дипломат полагает, что жители Молдавии начинают понимать, что их обманывает руководство их страны.

"К чему это приведет? К коллапсу", - указала она.

Отвечая на вопрос, какие меры Москва предпримет в ответ на ограничения в отношении русскоязычных каналов в Молдавии, Захарова заверила:

"Мы на все, что происходит, отвечаем и политически, и фактически".