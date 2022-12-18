Посол ЦАР прокомментировал покушение на главу Русского дома

Теракт в Центральноафриканской республике, направленный против главы Русского дома Дмитрия Сытого, не отразится на отношениях РФ и Банги, заявил посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза. Он добавил, что в стране продолжат поддерживать Россию, пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что ранее высокопоставленный источник в местных правоохранительных органах рассказал, что расследование покушения на главу Русского дома в ЦАР будет вестись совместно с Россией.

«Я не думаю, что это [покушение] повлияет на наши отношения», - подчеркнул посол.

Дипломат уточнил, что в ЦАР при любых обстоятельствах выступают за Россию, поддерживают русский народ. Он добавил, что «народ за русских, и все».