В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
5 минут назад

Посол ЦАР прокомментировал покушение на главу Русского дома Дмитрия Сытого

Илья Родин

Теракт в Центральноафриканской республике, направленный против главы Русского дома Дмитрия Сытого, не отразится на отношениях РФ и Банги, заявил посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза. Он добавил, что в стране продолжат поддерживать Россию, пишет РИА «Новости».

Посол ЦАР прокомментировал покушение на главу Русского дома
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что ранее высокопоставленный источник в местных правоохранительных органах рассказал, что расследование покушения на главу Русского дома в ЦАР будет вестись совместно с Россией.

«Я не думаю, что это [покушение] повлияет на наши отношения», - подчеркнул посол.

Дипломат уточнил, что в ЦАР при любых обстоятельствах выступают за Россию, поддерживают русский народ. Он добавил, что «народ за русских, и все».

Посол РФ в Белграде покинул съезд соцпартии после ролика со словами Ципраса

Ранее сообщалось, что состояние Дмитрия Сытого стабилизировалось, он находится в сознании и в ближайшее время может покинуть медицинское учреждение.

Политика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители