"Призрак Советского Союза": Антонов рассказал о принципе США в отношении РФ

Власти Соединенных Штатов в отношениях с Москвой руководствуются постоянным желанием самоутверждаться, как будто во властных коридорах до сих пор бродят призраки холодной войны, сообщил Newsweek посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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По его словам, самоутверждение происходит через конкуренцию с Россией.

«Выглядит так, будто призрак Советского Союза до сих пор бродит по властным коридорам американской столицы, а холодная война не закончилась вовсе», — заявил дипломат, который задался вопросом, почему для Вашингтона так важно создать зону нестабильности рядом с российскими границами.

Антонов выразил мнение, что в крови у Штатов ген «исключительности».

Посол сообщил изданию, что многие американские политики до сих пор думают и действуют по законам времен холодной войны, а восстановление авторитета Москвы стало для Вашингтона головной болью. Он считает, что американские власти перекладывают вину за свои проблемы и просчеты на РФ и используют ее, чтобы оправдать свои беспрецедентные военные расходы. А под предлогом событий вокруг Украины администрация США разрушает взаимовыгодные связи между Россией и Европой, делая последнюю зависимой от Вашингтона.