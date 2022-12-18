В ЛНР открыли региональное отделение ЛДПР

Партия ЛДПР открыла региональное отделение в Луганской народной республике, решение приняли единогласно на собрании отделения в Колонном зале Луганска, передает ТАСС.

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В собрании участвовали около 200 человек, включая лидера партии, главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, а также главу думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, депутата Алексея Диденко и нового члена партии, вернувшегося в Россию из американской тюрьмы, Виктора Бута. За создание регионального отделения партии в республике единогласно проголосовал 31 участник собрания, которые обладали правом голоса.

"Мы вновь создаем Луганское республиканское отделение ЛДПР. По сути, оно уже давно работает, но сегодня мы это формализуем — делаем это официально", - председатель партии Слуцкий.