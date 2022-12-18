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1 час назад

В ЛНР открыли региональное отделение ЛДПР

Газета.Ruиещё 1

Партия ЛДПР открыла региональное отделение в Луганской народной республике, решение приняли единогласно на собрании отделения в Колонном зале Луганска, передает ТАСС.

В ЛНР открыли региональное отделение ЛДПР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В собрании участвовали около 200 человек, включая лидера партии, главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, а также главу думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, депутата Алексея Диденко и нового члена партии, вернувшегося в Россию из американской тюрьмы, Виктора Бута. За создание регионального отделения партии в республике единогласно проголосовал 31 участник собрания, которые обладали правом голоса.

"Мы вновь создаем Луганское республиканское отделение ЛДПР. По сути, оно уже давно работает, но сегодня мы это формализуем — делаем это официально", - председатель партии Слуцкий.

Он добавил, что луганское отделение стало 87-мрегиональным представительством ЛДПР в России. 12 декабря Бут стал членом ЛДПР, партийный билет ему вручил лично глава партии Леонид Слуцкий. Это произошло на сцене Колонного зала Дома союзов во время слета, который состоялся в связи с 33-летием партии.

Политика,Алексей Диденко,Виктор Бут,Ярослав Нилов,Комитет госдумы по международным делам,ЛДПР,
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