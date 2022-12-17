МИД РФ обвинил Молдавию в цензуре

"Данным шагом официальный Кишинев, прикрываясь мнимой заботой о защите своих граждан от "недостаточно корректных" интерпретаций происходящих в Молдавии и мире событий, сознательно лишает миллионы русскоговорящих жителей последних в стране источников новостного контента на предпочитаемом ими языке. Сотни журналистов волею заигравшихся в цензоров политиков в одночасье лишатся работы", - отметила дипломат.