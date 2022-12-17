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1 час назад

МИД РФ рассматривает приостановку лицензий русскоязычных каналов в Молдавии как цензуру

ТАСС

Москва рассматривает приостановку лицензий шести русскоязычных телеканалов в Молдавии как беспримерный акт политической цензуры. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

МИД РФ обвинил Молдавию в цензуре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рассматриваем данный запрет как беспримерный акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации, о своей приверженности которым регулярно заявляют в политическом руководстве республики", - отметила дипломат.

РФ требует от профильных международных организаций принять меры по выправлению ситуации с цензурой в Молдавии.

Молдавия приостановила лицензии шести СМИ за некорректное освещение событий на Украине

Решение властей Молдавии приведет к лишению миллионов русскоговорящих жителей республики источника новостей на предпочитаемом языке, сказала она.

"Данным шагом официальный Кишинев, прикрываясь мнимой заботой о защите своих граждан от "недостаточно корректных" интерпретаций происходящих в Молдавии и мире событий, сознательно лишает миллионы русскоговорящих жителей последних в стране источников новостного контента на предпочитаемом ими языке. Сотни журналистов волею заигравшихся в цензоров политиков в одночасье лишатся работы", - отметила дипломат.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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