МИД РФ обвинил Молдавию в цензуре

Москва рассматривает приостановку лицензий шести русскоязычных телеканалов в Молдавии как беспримерный акт политической цензуры. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Рассматриваем данный запрет как беспримерный акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации, о своей приверженности которым регулярно заявляют в политическом руководстве республики", - отметила дипломат.
РФ требует от профильных международных организаций принять меры по выправлению ситуации с цензурой в Молдавии.
Решение властей Молдавии приведет к лишению миллионов русскоговорящих жителей республики источника новостей на предпочитаемом языке, сказала она.
"Данным шагом официальный Кишинев, прикрываясь мнимой заботой о защите своих граждан от "недостаточно корректных" интерпретаций происходящих в Молдавии и мире событий, сознательно лишает миллионы русскоговорящих жителей последних в стране источников новостного контента на предпочитаемом ими языке. Сотни журналистов волею заигравшихся в цензоров политиков в одночасье лишатся работы", - отметила дипломат.