Президент Венгрии высказалась против отрицания русской культуры

"Мы осуждаем войну, а не людей, не искусство и не культуру", - написала она в субботу на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), побывав на балете П. И. Чайковского "Щелкунчик" в Венгерском государственном оперном театре в Будапеште.

Президент сообщила, что перед началом спектакля приняла "присягу на гражданство у российских, украинских, белорусских и казахстанских артистов", которые давно работают в Венгрии и решили связать свою дальнейшую жизнь с этой страной. Новак опубликовала свои фотографии с этими людьми, а также сцен из балета.