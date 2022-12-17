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1 час назад

Президент Венгрии высказалась против отрицания русской культуры

ТАСС

Президент Венгрии Каталин Новак выступила против отрицания русской культуры и каких-либо разделительных линий между людьми искусства из разных стран.

Президент Венгрии высказалась против отрицания русской культуры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы осуждаем войну, а не людей, не искусство и не культуру", - написала она в субботу на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), побывав на балете П. И. Чайковского "Щелкунчик" в Венгерском государственном оперном театре в Будапеште.

Президент сообщила, что перед началом спектакля приняла "присягу на гражданство у российских, украинских, белорусских и казахстанских артистов", которые давно работают в Венгрии и решили связать свою дальнейшую жизнь с этой страной. Новак опубликовала свои фотографии с этими людьми, а также сцен из балета.

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