Шольц высказался о готовности вновь поехать в Москву

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопрос, может ли он представить себе поездку в Москву в 2023 году для переговоров с российской стороной. Об этом он высказался в интервью Süddeutsche Zeitung.

Шольц уклонился от прямого ответа, заявив, что цель ФРГ — «чтобы Россия прекратила свою агрессию, а Украина отстояла свою целостность». Он указал, что для этого сторонам конфликта и посредникам нужно будет говорить.

«Остается выяснить, будет ли это сделано по телефону, по видеосвязи или за длинным столом. В долгосрочной перспективе ясно одно: Россия останется крупнейшей по площади страной на европейском континенте. Когда конфликт закончится, возможно, мы когда-нибудь снова сможем жить вместе с Россией. Но это время не сейчас», — добавил канцлер.

В этом же интервью Шольц выступил против отказа от переговоров с Россией.

«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с РФ», — призвал политик.