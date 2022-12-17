МИД отреагировал на новые санкции ЕС против России

Введение очередного пакета санкций против России не привносит ничего принципиально нового в отношения с Евросоюзом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Текст опубликован на официальном сайте ведомства.

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Захарова подчеркнула, что принятый 16 декабря 2022 года «очередной пакет нелегитимных односторонних ограничительных мер» не привносит ничего принципиально нового в отношения Москвы с ЕС.

По ее оценке, руководители стран ЕС пока не осознают тщетность проводимой в отношении России политики.

«Есовские руководители неспособны выбраться из замкнутого круга рестрикций», - предположила Захарова.

Дипломат уточнила, что нынешний санкционный пакет приведет исключительно к обострению социально-экономических проблем в европейских странах.