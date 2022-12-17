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14 минут назад

МИД отреагировал на новые санкции ЕС против России

Илья Родин

Введение очередного пакета санкций против России не привносит ничего принципиально нового в отношения с Евросоюзом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Текст опубликован на официальном сайте ведомства.

МИД отреагировал на новые санкции ЕС против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова подчеркнула, что принятый 16 декабря 2022 года «очередной пакет нелегитимных односторонних ограничительных мер» не привносит ничего принципиально нового в отношения Москвы с ЕС.

По ее оценке, руководители стран ЕС пока не осознают тщетность проводимой в отношении России политики.

«Есовские руководители неспособны выбраться из замкнутого круга рестрикций», - предположила Захарова.

Дипломат уточнила, что нынешний санкционный пакет приведет исключительно к обострению социально-экономических проблем в европейских странах.

Санкции против России захотели изменить

Ошибки Брюсселя привели к тому, что население ЕС столкнулось с дефицитом электроэнергии, значительной инфляцией, над экономикой организации нависла реальная угроза деиндустриализации, резюмировала Захарова.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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