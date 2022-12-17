МИД отреагировал на новые санкции ЕС против России

Введение очередного пакета санкций против России не привносит ничего принципиально нового в отношения с Евросоюзом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Текст опубликован на официальном сайте ведомства.
Захарова подчеркнула, что принятый 16 декабря 2022 года «очередной пакет нелегитимных односторонних ограничительных мер» не привносит ничего принципиально нового в отношения Москвы с ЕС.
По ее оценке, руководители стран ЕС пока не осознают тщетность проводимой в отношении России политики.
«Есовские руководители неспособны выбраться из замкнутого круга рестрикций», - предположила Захарова.
Дипломат уточнила, что нынешний санкционный пакет приведет исключительно к обострению социально-экономических проблем в европейских странах.
Ошибки Брюсселя привели к тому, что население ЕС столкнулось с дефицитом электроэнергии, значительной инфляцией, над экономикой организации нависла реальная угроза деиндустриализации, резюмировала Захарова.