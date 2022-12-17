Раскрыто состояние главы Русского дома после покушения в ЦАР

В дипмиссии РФ в Центральноафриканской республике рассказали, что главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого выпишут из медицинского учреждения в ближайшее время. Об этом пишет РИА «Новости».
«Я думаю, что выписку можно ожидать скоро, потому что он в сознании и сегодня выходил на связь», - пояснил дипломат.
В посольстве уточнили, что новой информации о происшествии пока не поступало. Вместе с тем, расследование продолжается.
Дипломат подчеркнул, что после покушения на Сытого меры безопасности посольства были усилены, в настоящий момент непосредственных угроз ему нет.
Напомним, что Дмитрий Сытый был госпитализирован после покушения: в пятницу, 16 декабря, взорвалась отправленная ему посылка.