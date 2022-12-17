В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
35 минут назад

Раскрыто состояние главы Русского дома после покушения в ЦАР

Илья Родин

В дипмиссии РФ в Центральноафриканской республике рассказали, что главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого выпишут из медицинского учреждения в ближайшее время. Об этом пишет РИА «Новости».

Раскрыто состояние главы Русского дома после покушения в ЦАР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что выписку можно ожидать скоро, потому что он в сознании и сегодня выходил на связь», - пояснил дипломат.

В посольстве уточнили, что новой информации о происшествии пока не поступало. Вместе с тем, расследование продолжается.

Дипломат подчеркнул, что после покушения на Сытого меры безопасности посольства были усилены, в настоящий момент непосредственных угроз ему нет.

Пригожин рассказал подробности о покушении на главу «Русского дома» в ЦАР

Напомним, что Дмитрий Сытый был госпитализирован после покушения: в пятницу, 16 декабря, взорвалась отправленная ему посылка.

Политика,Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители