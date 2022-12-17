Слова Столтенберга о затяжном конфликте с Украиной объяснили

«По всей видимости, он исходит из того, что длинная фаза специальной операции не закончится в ближайшие месяцы и что Россия будет продолжать свою военную операцию на территории Украины как минимум на протяжении будущего года. Есть такая точка зрения на Западе, что конфликт приобретет пульсирующий характер, то есть эскалация будет с периодами относительного затишья, но сам конфликт будет растянут на несколько месяцев или несколько лет. С этой точкой зрения можно не согласиться, но она присутствует», — объяснил его слова политолог Кортунов.