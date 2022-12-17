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1 час назад

Слова Столтенберга о затяжном конфликте с Украиной объяснили

Lenta.ru

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о затяжном конфликте России и Украины отражает одну из точек зрения о ходе противостояния на Западе. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Слова Столтенберга о затяжном конфликте с Украиной объяснили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению представителя Североатлантического альянса, Москва готовится к длительному конфликту.

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«По всей видимости, он исходит из того, что длинная фаза специальной операции не закончится в ближайшие месяцы и что Россия будет продолжать свою военную операцию на территории Украины как минимум на протяжении будущего года. Есть такая точка зрения на Западе, что конфликт приобретет пульсирующий характер, то есть эскалация будет с периодами относительного затишья, но сам конфликт будет растянут на несколько месяцев или несколько лет. С этой точкой зрения можно не согласиться, но она присутствует», — объяснил его слова политолог Кортунов.

В интервью AFP Столтенберг отметил, что поддерживающим Киев странам необходимо продолжать отправлять на Украину оружие до тех пор, пока Москва не осознает, что не сможет одержать победу на поле боя. В то же время он уверен, что прекратить противостояние можно только за столом переговоров.

После начала специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал президента России Владимира Путина начать диалог. Российские власти отвергали такую возможность, заявляя, что переговоры возможны в случае, если украинские военные сложат оружие.

При этом в первые месяцы боевых действий шли переговоры делегаций Москвы и Киева. Последняя очная встреча состоялась в Стамбуле 29 марта.

30 сентября во время подписания документов о включении в состав России Херсонщины, Запорожья, Донецкой и Луганской народных республик Владимир Путин призвал Киев к переговорам, передает «Интерфакс».

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что будет готов к ним, когда в России сменится президент. Позже он признал, что европейские лидеры призывают его сесть за стол переговоров с Москвой. «Однако я не вижу предмета для разговора», — сказал украинский лидер.

Политика,Андрей Кортунов,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,
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