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32 минуты назад

Постпред Крыма Мурадов назвал позицию США по Крымскому полуострову "объявлением войны"

Газета.Ruиещё 8

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал заявление властей Соединенных Штатов по Крымскому полуострову «объявлением войны». Об этом пишет РИА Новости.

В Крыму назвали позицию США по полуострову "объявлением войны"
Фото: ТАССТАСС

«Заявление (координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джона. — «Газета.Ru») Кирби по Крыму — это объявление войны России», — заявил он.

Мурадов также предположил, что «без прямого напоминания Вашингтону о дубине ядерного сдерживания дело не обойдется».

Он подчеркнул, что США не стоит забывать призыв первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка «не трогать Россию».

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«Посягательство на российский Крым для нас, крымчан, равносильно призыву бомбить Вашингтон», — подытожил Мурадов.

Накануне Кирби сообщил, что США признают наличие у Украины права планировать и проводить военные операции в Крыму, так как американская сторона считает его украинской территорией.

Политика,Крым наш,Георгий Мурадов,Владимир Путин,
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