В Крыму назвали позицию США по полуострову "объявлением войны"

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал заявление властей Соединенных Штатов по Крымскому полуострову «объявлением войны». Об этом пишет РИА Новости.
«Заявление (координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джона. — «Газета.Ru») Кирби по Крыму — это объявление войны России», — заявил он.
Мурадов также предположил, что «без прямого напоминания Вашингтону о дубине ядерного сдерживания дело не обойдется».
Он подчеркнул, что США не стоит забывать призыв первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка «не трогать Россию».
«Посягательство на российский Крым для нас, крымчан, равносильно призыву бомбить Вашингтон», — подытожил Мурадов.
Накануне Кирби сообщил, что США признают наличие у Украины права планировать и проводить военные операции в Крыму, так как американская сторона считает его украинской территорией.