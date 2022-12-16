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31 минуту назад

В Госдуме оценили новые санкции Евросоюза

Lenta.ru

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов прокомментировал девятый пакет санкций, который ввел Евросоюз против России 16 декабря. Его слова приводит РИА Новости.

В Госдуме оценили новые санкции Евросоюза
Фото: duma.gov.ruduma.gov.ru

Морозов оценил новые ограничения Евросоюза в отношении России и подчеркнул, что их неуместно называть «санкциями». Он назвал действия ЕС разновидностью гибридной войны, которая ведется не против конкретного человека, а «против всей страны и всего народа».

Парламентарий добавил, что «война требует адекватных ответов», поэтому он призвал отвечать на нее действиями, который ломают сложившийся «несправедливый миропорядок».

«Отвечать надо не контрсанкциями, не ударом на удар, а действиями, разрушающими нынешний несправедливый миропорядок. Противник должен принять новую реальность: без гарантий безопасности для России безопасный мир не возможен», — заключил он.

16 декабря Евросоюз опубликовал новый, девятый пакет санкций против России. В него включили экономические ограничения, а также персональные меры против почти 200 физлиц и организаций.

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В санкционный список вошли чиновники, 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета Федерации, пять российских партий, 20 членов конституционного суда, представители силовых структур и медиаперсоны. Кроме того, ограничения ввели против трех российских банков и ряда телеканалов.

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Политика,Олег Морозов,Единая Россия,Совет Федерации,Госдума,ЕС,
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