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44 минуты назад

Песков назвал "полной чушью" утверждения WSJ о поручении Кадырову ликвидировать Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг приведенные в статье газеты The Wall Street Journal, (WSJ) утверждения о том, что Владимир Путин якобы поручил главе Чечни Рамзану Кадырову ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского в начале спецоперации.

Песков высказался о поручении Кадырову убить Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это полная чушь", - заявил Песков ТАСС.

Ранее в пятницу газета The Wall Street Journal опубликовала статью, где со ссылкой на данные украинской разведки утверждала, что Путин якобы приказал главе Чечни в начале СВО занять правительственные здания в Киеве и ликвидировать украинского президента.

Песков ответил на вопрос о новогоднем перемирии с Украиной

Президент РФ объявил 24 февраля о проведении СВО на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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